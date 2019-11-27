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S7 начнет строительство завода по выпуску легких самолетов в Подмосковье в 2020 году

Глава совета директоров и совладелец группы Владислав Филев сообщил о готовности проектной документации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Авиационная группа S7 Group начнет строительство завода по производству легких самолетов в Торбееве (Ступинский район Московской области) в 2020 году, сообщил журналистам глава совета директоров и совладелец группы Владислав Филев.

"Сейчас мы занимаемся инфраструктурой, в следующем году начнем строить сам завод, у нас уже есть проектная документация", - сказал он.

Самолет Epic 1000 

Кроме того, Epic Aircraft, принадлежащая Филеву, планирует начать поставки турбовинтового одномоторного самолета Epic 1000 в декабре этого года. 

"Думаю, первый самолет мы поставим в декабре, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, отметив, что не может раскрыть, кому планируется поставить самолет: "Думаю, сказать, кому, будет некорректно".

По словам Филева, портфель заказов на самолет на данный момент составляет 90 машин.

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