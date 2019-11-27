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На Украине электростанции приостановили работу в знак протеста

Бурштынская и Приднепровская ТЭС требуют прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

КИЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Бурштынская (Ивано-Франковская область) и Приднепровская ТЭС (Днепр) на Украине остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Как заявили руководители энергетических компаний, возобновление импорта электроэнергии привело к нерентабельности работы ТЭС.

"Для восстановления работы в компании выдвинули требования - остановить импорт электричества из России и Белоруссии и запустить рынок дополнительных услуг в рамках нового рынка электроэнергии", - говорится в письме руководства Бурштынской ТЭС, размещенном на сайте горсоветов города Бурштын.

В Приднепровской ТЭС в свою очередь подчеркнули, что рост доли импорта привел к изменению режимов работы энергоблоков станций со стороны оператора энергосистемы - компании "Укрэнерго", в результате произошла разгрузка ТЭС, что существенно ограничило объемы реализованной электроэнергии ТЭС.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что из-за прекращения работы Приднепровской ТЭС более тысячи сотрудников переходят на неполную рабочую неделю.

Ранее с призывом к власти прекратить импорт электроэнергии выступила Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины. В противном случае, по мнению федерации, будут вынуждены остановить работу 75% угледобывающих предприятий Украины и большинство атомных блоков.

Между тем глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус назвал подобные действия энергетиков шантажом. По его мнению, угрожая прекращением поставок электроэнергии потребителям, крупные частные энергокомпании (обе станции входят в холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) просто пытаются добиться повышения тарифов на производство электроэнергии.

Бурштынская ТЭС (установленная мощность более 2300 МВт) входит в состав так называемого "Бурштынского энергетического острова" - части энергосистемы Украины на западе страны, синхронизированной с энергосистемой ЕС. Кроме того, остров частично питает Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области. Мощность Приднепровской ТЭС составляет 1765 МВт, обеспечивает электроэнергией Днепропетровскую область, а областной центр также и тепловой энергией.

Возобновление импорта

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.

В начале октября украинские СМИ сообщили со ссылкой на "Укрэнерго", что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. В "Интер РАО" эту информацию подтвердили, отметив, что российская компания начала экспорт электроэнергии Киеву. В компании отмечали, что поставки идут "в пилотном режиме и по предоплате".

В 2014 - 2015 годах Украина импортировала электроэнергию из России из-за дефицита мощности в энергосистеме страны, нехватки угля на тепловых электростанциях, внеплановых поломок энергоблоков атомных электростанций и сложных метеоусловий в зимний период. В 2014 году на Украину было поставлено 178 млн кВтч российской электроэнергии, за 9 месяцев 2015 - еще 1,951 млрд кВтч. С 2016 года Украина электроэнергию не импортировала. По данным СМИ, в октябре импорт Украиной электроэнергии из России составил в среднем 4,5 млн кВтч в сутки, а в начале ноября среднесуточный показатель увеличился до 12 млн кВтч.

Первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил 18 октября, что энергетические системы Украины и РФ исторически находятся в связке, однако Киев стремится полностью интегрироваться в энергосистему Европы.

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Украина
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