Путин осмотрел подлодку "Петропавловск-Камчатский" и побеседовал с ее экипажем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл на завод "Адмиралтейские верфи", где он осмотрел большую подводную лодку "Петропавловск-Камчатский" и строящиеся суда - патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" и ледокол "Виктор Черномырдин".

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Командир подлодки Антон Юсупов доложил президенту о ее основных характеристиках. Глава государства поинтересовался, где раньше служил Юсупов, расспросил про экипаж подлодки, количество человек.

Затем гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков рассказал президенту о строящихся судах. Главе государства показали стоящие на верфях ледоколы.

На заводе президента сопровождают глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор АО "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков, министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов, главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

На "Адмиралтейских верфях" Путин также принимает участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

"Адмиралтейские верфи" - базовое предприятие судостроительной отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России. Сейчас в строительстве находятся две серии подводных лодок ВМФ РФ, серия патрульных ледоколов для ВМФ, серия больших морозильных рыболовных траулеров и ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс".