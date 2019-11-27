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Путин принял участие в церемонии закладки корабля ледового класса "Николай Зубов"

Президенту России продемонстрировали закладную секцию судна, к которой он прикрепил табличку с названием корабля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов".

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Президента приветствовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, морского клуба "Юнга" и движения "Юнармия".

"Искренне рад вас приветствовать и поздравить с закладкой нового российского боевого корабля. Это торжественное приятное событие всегда и для Военно-морского флота и для предприятия "Адмиралтейские верфи", - сказал Путин.

Он отметил, что на заводе уже 315 лет строят корабли самого разного класса и назначения. По его словам, корабль "Николай Зубов" спроектирован для службы в непростых и порой опасных северных условиях, а также для решения широкого спектра задач. В их числе обеспечение торгового судоходства, научные работы, защита рубежей и национальных интересов России в арктических широтах. "О такой технике, таких кораблях могли только мечтать первопроходцы", - заметил Путин.

Президенту продемонстрировали закладную секцию судна, к которой он прикрепил табличку с названием корабля. Гендиректор предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков рассказал Путину о проекте.

"Дальнейшее развитие ВМФ России во всех его составляющих было и остается в числе наших основных приоритетов", - также заявил президент на церемонии. Он отметил, что эта стратегическая задача будет решаться последовательно и качественно.

"Всегда рассчитываем на опыт, высокий профессиональный уровень, четкую слаженную работу трудовых коллективов как адмиралтейских верфей, так и других наших судостроительных предприятий", - сказал Путин.

Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Борисов, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

После церемонии президент пообщался с рабочими завода и поблагодарил их за труд. "Впечатляет", - сказал Путин.

В настоящее время степень готовности судна - 11%. Как ожидается, сдача заказа по госконтракту состоится 25 ноября 2024 года.

Патрульный корабль ледового класса "Николай Зубов"

"Николай Зубов" является универсальным судном, объединяющим качества буксира, ледокола и патрульного корабля, способного преодолевать лед толщиной до 1,5 м. Корабль предназначен для охраны и мониторинга арктических водных ресурсов, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов. Кроме того, он может использоваться для сопровождения и поддержки судов обеспечения, участвовать в спасательных операциях и перевозить специальные грузы в контейнерах на верхней палубе. Зона действия судна простирается от тропиков до Арктики. Корабль в состоянии самостоятельно наносить артиллерийские удары по морским, береговым и воздушным целям.

На корабле зарезервировано место для размещения ударного ракетного оружия. Кроме того, судно будет оснащено вертолетной площадкой и вертолетным ангаром для базирования вертолета и беспилотных летательных аппаратов, двумя скоростными катерами, а также автоматической артиллерийской установкой АК-176МА.

"Николай Зубов" относится к патрульным кораблям ледового класса проекта 23550. Другое судно проекта "Иван Папанин" находится в 47% степени готовности и должно быть сдано 25 ноября 2023 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияБорисов, Юрий Иванович
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