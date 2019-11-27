Акции "Трансконтейнера" на Мосбирже упали на 3%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Акции "Трансконтейнера" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 3% - до 8274 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

При этом на пике акции "Трансконтейнера" падали 4,92% - до 8110 рублей за бумагу.

Котировки компании снижаются на новостях о том, что группа "Дело" Сергея Шишкарева победила в аукционе по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера".

"Дело" предложила за пакет акций 60,3 млрд рублей при стартовой цене 36,2 млрд рублей.

Шишкарев говорил, что компания намерена профинансировать покупку "Трансконтейнера" на 25-30% из собственных средств, остальную часть - за счет кредита Сбербанка. Он отмечал также, что группа ознакомилась со стратегией развития "Трансконтейнера" и планирует ей следовать.