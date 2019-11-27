Доходы бюджета Адыгеи за десять месяцев текущего года составили 21,5 млрд рублей

МАЙКОП, 27 ноября. /ТАСС/. Объем доходов консолидированного бюджета Адыгеи за десять месяцев текущего года составил 21,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает в среду пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам его выступления на внеочередном заседании регионального парламента.

"Общий объем доходов консолидированного бюджета за 10 месяцев 2019 года составил 21,5 млрд рублей или 122% к аналогичному периоду прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом к числу основных достижений в экономике власти региона относят также устойчивый рост валового регионального продукта, который за 2017 год составил 99,4 млрд рублей или 103,1% к показателю, достигнутому годом ранее.

"За 2018 год ВРП в Адыгее ожидается в сумме 110,2 млрд рублей или 103,4% к оценке 2017 года", - сообщает пресс-служба.

"Предстоит еще больше сделать для улучшения жизни каждого человека и республики в целом, сегодня стоят серьезные задачи по динамичному развитию Адыгеи, для их выполнения важно консолидировать усилия исполнительной и законодательной органов власти", - сказал на заседании Кумпилов, которого цитирует пресс-служба.

Он также обратил внимание парламентариев на необходимость активизации работы по созданию условий для бизнеса, привлечению инвестиций в каждом муниципальном образовании. Это, по его словам, повлечет за собой появление новых рабочих мест, снижение уровня безработицы, увеличение доходов граждан и решение других социальных вопросов.