Новые налоговые льготы для предпринимателей утвердили в Вологодской области

ВОЛОГДА, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Вологодской области утвердили новые налоговые льготы для бизнеса. Они могут коснуться порядка 7 тыс. субъектов малого предпринимательства, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Сегодня депутаты внесли изменения в областное налоговое законодательство. Введена льгота по налогу на имущество организаций, которые являются собственниками объектов культурного наследия регионального значения. Льгота предоставляется при условии, что собственники за два года выделят не менее 500 тыс. рублей на работы по сохранению культурных объектов. Объем льготы оценивается в порядка 1 млн рублей, она будет предоставляться на пять лет", - приводит пресс-служба слова главы комитета по бюджету и налогам Заксобрания Андрея Подволоцкого.

На 2020 год сохранена на уровне 1% ставка налога на имущество организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения. Для аналогичных организаций в районах ставка составит 0,4%. Преференция оценивается в 145 млн рублей. Полностью освобождены от этого налога муниципальные организации розничной торговли. Речь идет о магазинах потребительской кооперации. Для них налоговая льгота оценивается в 24,5 млн рублей ежегодно.

Снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения: по объектам налогообложения "доходы минус расходы" - с 15% до 10%, по объектам налогообложения "доходы" - с 6% до 4% для организаций 25 видов деятельности. Ранее такой льготой пользовались лишь предприятия по производству пищевых продуктов. Теперь она распространена на производственные, строительные и туристические компании.

"Но при этом установлены дополнительные условия применения пониженных ставок. Они касаются количества сотрудников предприятия и размера среднемесячной заработной платы, которая должна быть не ниже средней по отрасли. По оценкам специалистов, этот закон может коснуться порядка 7 тыс. субъектов малого предпринимательства", - сказал Подволоцкий.

По данным правительства области, в регионе насчитывается 54 тыс. малых и средних предприятий, в том числе более 27 тыс. индивидуальных предпринимателей. В этом секторе экономики занято 163 тыс. человек, или более 30% от общего числа работающих. По этим показателям регион занимает четвертое место в Северо-Западном федеральном округе после Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей.