Доход РФ от рыбного комплекса вырастет к 2030 году на 71,3%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Валовая добавленная стоимость рыбохозяйственного комплекса России к 2030 году увеличится на 71,3% и достигнет 418 млрд рублей против 244 млрд рублей в 2018 году. Об этом говорится в "Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года", которую подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщается в справке к распоряжению правительства, увеличение валовой добавленной стоимости произойдет за счет развития производства продукции глубокой переработки.

Ожидается, что рост долгосрочных финансовых вложений в отрасль нарастающим итогом к 2030 году составит 613 млрд рублей против 159 млрд рублей в 2018 году. Оборот организаций по направлению "Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка" за этот период вырастет на 59,4% и достигнет 888 млрд рублей. Объем добычи водных биоресурсов увеличится на 5,6%, до 5,396 млн тонн в год. Объем производства продукции товарной аквакультуры к 2030 году, согласно документу, возрастет в 2,6 раза и составит 618 тыс. тонн.

При этом потребление рыбы и рыбопродуктов к 2030 году должно в среднем составить 25 кг в год на человека против 21,7 кг в 2018 году и 21,9 кг в 2019 году. Планируется, что удельный вес отечественной рыбной продукции на внутреннем рынке к 2030 году составит 85% против 82% в 2018 году и 82,3% в 2019 году. Согласно документу, доля новых судов, построенных на территории России, к 2030 году должна достигнуть 80% против 15% в 2018 и 2019 годах. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в общем объеме произведенной рыбной продукции к 2030 году возрастет до 65% против 30% в 2018 году и 35% в 2019 году.

Стратегия также предусматривает увеличение общего количества рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе на 24,5 тыс., рост производительности труда в 1,4 раза по сравнению с 2018 годом, разработку и внедрение национальной системы экологической сертификации добытых водных биологических ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции и увеличение до 3 млн тонн в год объемов грузообработки отечественной рыбной и иной продукции из водных биоресурсов через российские морские порты.

Медведев подписал 27 ноября стратегию развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года. Глава правительства отмечал, что Россия занимает пятое место в мире по среднедушевому потреблению рыбы и морепродуктов. При этом спрос как внутри страны, так и за рубежом будет только расти - в частности, увеличиваются объемы вылова рыб, валовый оборот предприятий, объем инвестиций в рыбохозяйственный комплекс.

Стратегию планируется реализовать в два этапа: первый - до 31 декабря 2025 года, второй - с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года. В документе предусмотрена реализация пяти основных (инвестиционных) комплексных проектов развития и семи поддерживающих (вспомогательных) проектов.