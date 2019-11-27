ЦБ выявил факт манипулирования акциями ПАО "Селигдар"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Банк России установил факты манипулирования обыкновенными акциями ПАО "Селигдар" на биржевых торгах период с 18 по 27 сентября 2017 года, говорится в сообщении регулятора.

"В ходе проверки Банком России установлены сделки, совершенные по предварительному соглашению, в результате которых ООО "СК "ТИТ" (ИНН: 7714819895) совершило продажу крупного пакета акций ООО УК "РФЦ-Капитал" (ИНН: 7444036805), действовавшему за счет средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации на анонимных биржевых торгах", - поясняет ЦБ.

Действия привели к существенным отклонениям параметров торгов.

В отношении указанных лиц, признанных причастными к манипулированию рынком, были приняты меры, направленные на недопущение аналогичных действий в дальнейшем.