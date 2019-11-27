Мутко: специальная подкомиссия проанализирует избыточные полномочия муниципалитетов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специальная подкомиссия будет создана при правительственной комиссии по региональному развитию для анализа избыточных полномочий, которые возлагаются на муниципалитеты без должного финансирования. Об этом сообщила в среду по итогам съезда Общероссийского конгресса муниципальных образований в Москве пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко.

"В рамках правительственной комиссии по региональному развитию будет создана специальная подкомиссия. Она займется анализом избыточных полномочий, которые возлагаются различными нормативными актами на муниципалитеты без должного финансирования, и станет барьером для принятия таких актов в будущем. Такое решение принял вице-премьер Виталий Мутко по итогам съезда Общероссийского конгресса муниципальных образований", - сказано в сообщении.

Предполагается, что подкомиссия должна стать ключевой площадкой для выстраивания коммуникаций между федеральным центром, регионами и муниципалитетами.

"Сейчас компетенция местных органов власти определяется более 170 федеральными законами, в которых содержатся почти 1600 полномочий. Многие из них выходят за пределы вопросов местного значения. Нужно исправить эту ситуацию. Соответствие местной компетенции должно быть единственным основанием для закрепления за муниципалитетом отраслевого полномочия. И никак иначе", - цитирует пресс-служба вице-премьера.

По словам Мутко, Минэкономразвития по поручению правительства РФ уже проводит работу по выявлению избыточных требований к полномочиям регионов и муниципальных образований. Дорожная карта по их оптимизации находится на стадии межведомственного согласования.

Понятие агломерации

Мутко поручил Минэкономразвитию и Минюсту законодательно закрепить понятие "агломерация".

"Виталий Мутко поручил Минюсту и Минэкономразвития урегулировать вопросы межмуниципального сотрудничества и ввести в законодательство понятие "агломерация", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что, по мнению Мутко, стратегические направления в регулировании, развитии и господдержке местного самоуправления должны найти свое отражение в основах государственной политики в этой сфере.

"На съезде Виталий Мутко дал ход разработке новой редакции, которая будет рассчитана до 2030 года", - сообщает пресс-служба.

В настоящее время, как отметил вице-премьер, в органах местного самоуправления работает более 545 тыс. человек.

Общероссийский конгресс муниципальных был создан в 2006 году для усиления сотрудничества с региональными властями и защитой интересов муниципалитетов в диалоге с органами федеральной власти.

В новость были внесены изменения (20:20 мск) - добавлены подробности.