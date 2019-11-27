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Бюджет Тувы на 2020 год принят с увеличением доходов почти на треть

Согласно документу, доходы бюджета Тувы в 2021 году составят 30,8 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты Верховного хурала (парламент) Тувы приняли во втором, окончательном чтении республиканский бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. с увеличением доходов на 28,3% по сравнению с бюджетом 2019 года до 32,6 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС замминистра финансов региона Ирина Орлова.

Республиканский бюджет на 2019 год был принят с доходами свыше 25,4 млрд рублей, расходами в 25,9 млрд и дефицитом около 515 млн. "Отмечается ежегодный прирост собственных доходов, ежегодно растет и дотация на выравнивание [из федерального бюджета], которая рассчитывается исходя из численности населения. Обычно у нас доходная часть - в пределах 29 млрд рублей, сейчас в районе 33 млрд (32,6 млрд - прим. ТАСС)", - сказала Орлова, отметив, что расходы бюджета на 2020 год составят 33,3 млрд рублей, а дефицит - 696 млн рублей, что составляет около 2,1% от объема собственных доходов.

Согласно документу, доходы бюджета Тувы в 2021 году составят 30,8 млрд рублей, в 2022-м - 31,3 млрд, расходы на 2021 год - 31,4 млрд, на 2022-й - около 32 млрд, дефицит в 2021 - 622 млн (около 2% от объема собственных доходов), в 2022-м - 680 млн рублей (более 2,1%).

Она отметила, что в структуре регионального бюджета в 2020 году собственные доходы составят около 7 млрд рублей. "У нас очень мало экономически активных крупных предприятий, которые вносили бы значительный вклад в бюджет. Принятие индивидуального плана развития Тувы (в настоящее время формируется на федеральном уровне - прим. ТАСС) позволит снять инфраструктурные ограничения и обеспечить развитие экономики", - пояснила замминистра.

На развитие экономики Тувы в бюджете 2020 года заложено более 6,5 млрд рублей. Эти средства будут выделены на такие направления, как поддержка малого и среднего предпринимательства, сельское хозяйство, строительство, а также развитие дорожно-транспортного комплекса. "В рамках предусмотренных целевых средств на реализацию восьми национальных проектов распределено 3,679 млрд рублей, объем софинансирования за счет средств республики составит 116 млн рублей, или в среднем 3%", - сообщили ТАСС в Минфине республики.

В министерстве уточнили, что порядка 60% расходной части бюджета будет направлено на зарплаты бюджетникам и различные социальные выплаты. С 1 января 2020 года в бюджете предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда на 7,5%. С учетом северных и районных коэффициентов он для Тувы увеличится с 21,432 до 23,047 тыс. рублей.

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