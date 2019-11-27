Франция не видит логики в санкциях со стороны США из-за введения цифрового налога

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Заявления со стороны США о возможных ограничительных мерах в связи с введением во Франции налога на деятельность цифровых корпораций вызывают недоумение, особенно в свете уже имеющихся договоренностей. Об этом заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

"Было бы странно следовать логике санкций и торговой войны в то время, как у нас практически готово прекрасное соглашение в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по цифровому налогообложению", - приводит в среду слова министра Agence France-Presse.

Глава экономического ведомства добавил, что "созванивался вчера (во вторник - прим. ТАСС) с министром финансов США Стивеном Мнучином" и тот заверил его, что "на данный момент вопрос о санкциях не стоит".

В среду аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера опубликовал заявление, согласно которому он завершит 2 декабря расследование в связи с введением Францией налога на доходы цифровых корпораций и объявит о возможных мерах в ответ на эти действия Парижа.

11 июля Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, продажи в глобальной сети или работу агрегаторов информации. В связи с принятием законопроекта Трамп заявил, что в ответ Соединенные Штаты могут ввести таможенные пошлины на французские вина.

Франция со своей стороны изначально заявила, что готова отменить этот налог, как только будет согласован международный режим налогообложения деятельности цифровых компаний в рамках ОЭСР. В середине октября Мнучин заявил, что Соединенные Штаты и Франция приближаются к заключению международного соглашения в этой сфере. Ранее Ле Мэр отмечал, что Париж рассчитывает на заключение соглашения в первой половине 2020 года.