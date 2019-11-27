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Минстрой РФ проводит проверку по факту использования средств бюджета в Иркутской области

Окончательные итоги и предложения по мерам реагирования будут озвучены до 1 февраля 2020 года.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ начал проверку по факту использования средств федерального бюджета в Иркутской области, выделенных на поддержку граждан после наводнений 2019 года, сообщается на сайте министерства.

"В ноябре 2019 года Минстрой России начал проверку деятельности правительства Иркутской области в части использования средств федерального бюджета, выделенных на социальную поддержку граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения в июне-июле 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательные итоги и предложения по мерам реагирования будут озвучены до 1 февраля 2020 года.

Теги
РоссияИркутская область
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