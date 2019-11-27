CNN: администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить объем выплат в бюджет Североатлантического альянса. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источников в Пентагоне, до последнего времени около 22% бюджета НАТО приходились на средства, которые предоставлял Вашингтон. Администрация Трампа намерена снизить этот показатель до 16%. Один из источников отметил, что США направят сэкономленные средства на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе. В их числе программы на Украине и в Грузии.

Телеканал отмечает, что сокращение расходов Вашингтоном является символическим шагом, поскольку указанный бюджет НАТО, составляющий $2,5 млрд, не отражает всех военных расходов государств, которые входят в Североатлантический альянс. Из данного бюджета, в частности, выделяют средства на обслуживание штаб-квартиры НАТО, на проведение некоторых операций, а также в виде совместных инвестиций в оборонной сфере.