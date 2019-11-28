В Сеуле рассчитывают, что совместный с РФ инвестиционный фонд начнет работу в 2020 году

СЕУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Российско-южнокорейский инвестиционный фонд по плану должен быть запущен в 2020 году. Об этом заявил заместитель главы секретариата комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Чанг Санг Чо на технологическом форуме Российско-корейской инновационной платформы.

Представитель президентского комитета напомнил, что Россия и Южная Корея работают над созданием совместного инвестиционного фонда для развития отраслей производства комплектующих и оборудования, а также оригинальных технологий. "Целью является собрать $1 млрд с обеих сторон. Для этого будет подписано соглашение по совместному инвестированию между корейскими и российскими фондами, чтобы затем совместно распоряжаться инвестициями в интересующих сферах и проектах. Ожидается, что при помощи рабочих групп в соответствующих организациях фонд будет запущен в 2020 году", - отметил он.

Чанг Санг Чо добавил, что южнокорейское правительство намерено продолжать тесное сотрудничество с российскими инвестиционными организациями и агентствами, чтобы "выявить перспективные проекты в России". В частности, в беседе с ТАСС он отметил, что 5 декабря на организованном президентским комитетом Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству ожидается участие заместителя министра экономического развития РФ Тимура Максимова, главы Российского-южнокорейского делового и инвестиционного совета Артема Аветисяна и представителей ряда российских компаний.

В сентябре на полях Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер Южной Кореи Хон Нам Ги выступил с предложением о создании такого фонда.