{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Титов: проверки бизнеса стали лояльнее в связи с работой над "регуляторной гильотиной"

Их количество существенно снизилось за последний год, отметил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский бизнес ощутил улучшения в своей деятельности благодаря реализации в стране "регуляторной гильотины", сообщил в четверг журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Ход реформы будет рассмотрен на заседании правительства России 28 ноября.

"Сама работа, которую сегодня правительство проводит в этом направлении, уже создает некую другую атмосферу. Проверки, которые проводятся, теперь не предъявляют таких совершенно несуразных требований, как раньше. Да и сами проверки проводятся намного реже - их количество существенно снизилось за последний год", - сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что сегодня, по оценкам его аппарата, в отношении бизнеса применяется более 2 млн требований, большая часть из которых устарела. По его словам, в результате реформы должен остаться такой набор требований, который позволит, "с одной стороны, нормально развиваться предпринимательству, а с другой, не снизит безопасность - техническую, ветеринарную, санитарную и другие - для населения страны".

Кабинет министров ранее утвердил составы и порядок работы в общей сложности 41 рабочей группы для внедрения реформы. Титов приветствует решение о том, что в них помимо чиновников вошли представители бизнеса и общественных объединений. Он считает, что работа по налаживанию диалога между бизнесом и властью "ведется эффективно".

При этом он не исключил появления новых требований, которые продиктованы веянием времени. "Идет прогресс, изменяются в том числе сами продукты, некоторые из которых требуют уже совершенно другого регулирования. Это, например, интернет-сервис или новейшие технологии обработки почвы. То есть процесс постоянный, и поэтому нужно просто наладить систему", - заключил Титов.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
Реклама на ТАСС
Кто такой финансовый омбудсмен и когда обращаться к нему обязательно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС