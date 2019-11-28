Титов: проверки бизнеса стали лояльнее в связи с работой над "регуляторной гильотиной"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российский бизнес ощутил улучшения в своей деятельности благодаря реализации в стране "регуляторной гильотины", сообщил в четверг журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)". Ход реформы будет рассмотрен на заседании правительства России 28 ноября.

"Сама работа, которую сегодня правительство проводит в этом направлении, уже создает некую другую атмосферу. Проверки, которые проводятся, теперь не предъявляют таких совершенно несуразных требований, как раньше. Да и сами проверки проводятся намного реже - их количество существенно снизилось за последний год", - сказал Титов.

Бизнес-омбудсмен отметил, что сегодня, по оценкам его аппарата, в отношении бизнеса применяется более 2 млн требований, большая часть из которых устарела. По его словам, в результате реформы должен остаться такой набор требований, который позволит, "с одной стороны, нормально развиваться предпринимательству, а с другой, не снизит безопасность - техническую, ветеринарную, санитарную и другие - для населения страны".

Кабинет министров ранее утвердил составы и порядок работы в общей сложности 41 рабочей группы для внедрения реформы. Титов приветствует решение о том, что в них помимо чиновников вошли представители бизнеса и общественных объединений. Он считает, что работа по налаживанию диалога между бизнесом и властью "ведется эффективно".

При этом он не исключил появления новых требований, которые продиктованы веянием времени. "Идет прогресс, изменяются в том числе сами продукты, некоторые из которых требуют уже совершенно другого регулирования. Это, например, интернет-сервис или новейшие технологии обработки почвы. То есть процесс постоянный, и поэтому нужно просто наладить систему", - заключил Титов.