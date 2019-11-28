Сбербанк выдал группе "Дело" невозобновляемый кредит на 36,5 млрд рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сбербанк предоставил группе компаний "Дело", выигравшей аукцион по продаже пакета акций "Трансконтейнера" за 60,3 млрд рублей, невозобновляемый кредит на 36,5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении группы "Дело" на портале раскрытия компании.

Срок исполнения обязательств по сделке установлен на 26 февраля 2022 года.

Ранее президент группы "Дело" Сергей Шишкарев говорил журналистам, что компания намерена профинансировать покупку "Трансконтейнера" на 25-30% из собственных средств, остальную часть - за счет кредита Сбербанка.

Аукцион по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" состоялся 27 ноября 2019 г. Стартовая цена составила 36,2 млрд рублей, цена продажи - 60,3 млрд рублей. Продажа "Трансконтейнера" стала крупнейшей сделкой в отрасли с 2011 года, когда Владимир Лисин приобрел у РЖД "Первую грузовую компанию".

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В структуру группы входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный оператор контейнерных грузов "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.