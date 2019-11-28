ЦБ хочет усилить ответственность за незаконную работу кредитных кооперативов и ломбардов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Банк России видит необходимость усиления ответственности за незаконную деятельность кредитных кооперативов и ломбардов, сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

"Мы считаем, что ответственность нужно усиливать. Сейчас профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации при поддержке Минфина и Банка России разработаны законопроекты, которые в четыре раза повышают административные штрафы за нелегальное кредитование и вводят уголовную ответственность для лиц, которые уже неоднократно совершали такие правонарушения", - сказал он.