Опрос: три четверти крупных российских компаний готовы использовать облачные технологии

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Три четверти российских крупных компаний готовы перейти на использование облачных технологий, при этом треть уже подготовились к полноценному переходу на эту технологию. Об этом говорится в совместном исследовании, проведенном компанией SberCloud и Аналитическим центром НАФИ.

Согласно исследованию, готовность перехода на облачные технологии выразили 77% представителей крупного российского бизнеса, при этом 36% уже планируют это сделать. Среди компаний малого и среднего бизнеса о своей готовности сообщили 42% респондентов, а о полной готовности заявили 19% малых предприятий и 8% средних. Вместе с тем, только 3% крупного бизнеса заявили, что вообще не готовы к использованию облачных технологий, а в среднем и малом бизнесе доля таких компаний составляет 9% и 17% соответственно.

В качестве приоритетного инструмента при решении бизнес-задач "облако" в крупном бизнесе видят в 38% случаев, в качестве одного из возможных инструментов - в 29%. При этом лишь каждая двадцатая крупная компания сегодня уже выполняет бизнес-проекты с применением облачных технологий. В малом бизнесе эта доля еще ниже - 3%, в среднем - всего 1%, при этом если первые рассматривают "облака" как предпочтительное решение в 17% случаев, вторые - лишь в 4%.

Согласно исследованию, в ближайшие 2-3 года бизнес намерен сохранить или увеличить расходы на облачные технологии: это планирует сделать почти половина компаний крупного бизнеса, каждая четвертая компания малого бизнеса и каждая пятая - среднего бизнеса. В топ-5 драйверов внедрения облачных технологий входят снижение текущих расходов организации, упрощение взаимодействия подразделений, сокращение сроков анализа данных, высвобождение ресурсов для решения стратегических задач и сокращение сроков принятия решений.

Главными барьерами перехода в "облако", отмечают эксперты, являются опасения в области кибербезопасности, бюджетные ограничения на IT, необходимость перестройки бизнес-процессов и неготовность высшего звена управления. "В целом российский бизнес сегодня полагает, что внедрение облачных технологий - неизбежный путь развития для любой компании. Среди представителей крупного и малого бизнеса так полагает подавляющее большинство респондентов - 69% и 79% соответственно", - заключают эксперты.