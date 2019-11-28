Уборку овощей открытого грунта завершили в Подмосковье

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Около 300 тыс. т овощей открытого грунта собрали в Подмосковье в 2019 году, это на 25 тыс. т больше, чем в прошлом. Работы по уборке завершены, сообщила в четверг пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"В этом году в регионе овощи открытого грунта собрали с площади 8,2 тыс. га, что составляет 100% от намеченного плана. Валовой сбор овощей составил 295 тыс. т. В прошлом году мы убрали 269,7 тыс. т с площади 7,6 тыс. га", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Он отметил, что в этом году лидерами по сбору урожая стали хозяйства "Агрофирма "Бунятино", "Куликово" и "Мосагрофуд-Д" Дмитровского городского округа, где собрали 128,3 тыс. т овощей с площади порядка 4 тыс. га. Кроме того, около 50 тыс. т урожая овощей собрали в нескольких хозяйствах городского округа Озеры. По словам Разина, Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по выращиванию овощей в открытом грунте, в том числе и картофеля, а по России входит в пятерку регионов-лидеров.