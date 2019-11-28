Новак: Россия пока не предложила ОПЕК+ убрать конденсат из расчета квот

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Вопрос о необходимости пересчета квот снижения добычи нефти в ОПЕК+ из-за роста добычи газового конденсата еще изучается Россией, в ОПЕК+ по нему также решения пока нет. Об этом журналистам сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас пока нет такого решения. Мы обсуждаем сейчас, делаем расчеты, на базе которых сделаем тогда выводы", - сказал он, отвечая на вопрос, надо ли просить ОПЕК+ исключить конденсат из расчетов.

"Давайте подождем пока, не будем сейчас окончательно утверждать", - заключил он.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Минэнерго РФ планирует поднять в ОПЕК+ вопрос о пересчете квот на фоне роста добычи газового конденсата в России.

Новак уже говорил журналистам, что Россия стремится выполнять свою квоту по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, но из-за роста добычи газового конденсата это не удается. Российская статистика по добыче учитывает нефть и конденсат вместе, напомнил он.

Рост добычи конденсата связан с запуском новых газовых проектов. В ближайшие месяцы Россия планирует, в частности, запустить сразу несколько крупных экспортных проектов, среди них "Северный поток - 2", "Сила Сибири" и "Турецкий поток".

Исполнение условий соглашения

Россия, согласно действующей с января 2019 года договоренности с ОПЕК, должна сократить добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к принятому за базовый уровню октября 2018 года.

На сокращение добычи в размере квоты Россия выходила в течение нескольких месяцев и выполнила ее в мае, а в течение июня - июля сокращала больше оговоренного. Но в основном это было связано с загрязнением в апреле - мае нефтепровода "Дружба" хлорорганикой, что привело к приостановке транзита и снижению добычи компаниями. В августе добыча снова начала расти.

Новак подчеркивал, что вопрос роста добычи газового конденсата особенно актуален в зимние месяцы. По его словам, газовый конденсат не нужно учитывать в общей добыче, так как он "на рынок не уходит". Это "совсем другое направление, касающееся добычи газа и поставок газа", пояснил министр.

На встрече 5-6 декабря 2019 г. в Вене страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях нефтедобычи после марта 2020 года.