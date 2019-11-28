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"Нафтогаз" обвинил Германию в "экономическом удушении" Украины

Берлин поддерживает проект "Северный поток - 2", в связи с запуском которого транзита газа через территорию Украины не будет, отметил исполнительный директор компании Юрий Витренко
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© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Германия душит экономику Украины поддержкой строительства и запуска проекта "Северный поток - 2".

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"С запуском "Северного потока - 2" можно ожидать, что транзита [газа] через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", - сказал он в интервью Deutsche Welle.

Витренко утверждает, что действия Германии обернутся как финансовыми потерями для Украины, так и поставят под угрозу стабильность поставок газа в Европу. "Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере, - это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского союза должна это осознавать", - добавит Витренко.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Поставки газа по "Северному потоку - 2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года, сообщил 20 ноября министр энергетики РФ Александр Новак. На сегодняшний день газопровод построен более чем на 80%. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, после получения разрешения от Дании на строительство участка газопровода через территориальные воды страны (это произошло 30 октября, а с 28 ноября оно вступило в силу) потребуется около пяти недель.

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