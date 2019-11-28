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Сбербанк снижает ставки по рефинансированию ипотеки

Ставки снизятся на 0,5 процентного пункта
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сбербанк с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентного пункта, до 9% годовых. Об этом говорится в сообщении крупнейшей российской кредитной организации.

"Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков, которое составило 0,5 п.п. С 29 ноября 2019 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 9% годовых", - говорится в сообщении.

Ранее Сбербанк снизил ставки на 0,3 п. п. на приобретение готового жилья и на 0,4 п. п. на покупку строящегося жилья в большинстве регионов.

Накануне о снижении ставок по ипотеке также сообщили Альфа-банк и ВТБ.

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Россия
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