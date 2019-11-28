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Сбербанк и Cognitive Technologies создадут компанию в сфере беспилотных технологий

Стороны ожидают, что закрытие сделки состоится в декабре 2019 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сбербанк и Cognitive Technologies заключили юридически обязывающее соглашение о создании компании Cognitive Pilot, которая займется разработкой беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении банка.

Cognitive Pilot будет работать над развитием усовершенствованных систем помощи водителю автомобиля на базе технологий искусственного интеллекта и систем автономного управления наземными транспортными средствами и промышленными устройствами. Новая компания в том числе будет использовать наработки Cognitive Technogies, позволяющие использовать беспилотные технологии в различных погодных и климатических условиях за счет применения компьютерного зрения на базе нейронных сетей глубокого обучения и миллиметровой радиолокации.

Сбербанк получит 30% акций компании, 70% акций будут принадлежать основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Возглавит компанию основатель и глава Cognitive Technologies Ольга Ускова. Стороны ожидают, что закрытие сделки состоится в декабре 2019 г. Инвестиции в новый проект компании не раскрывают.

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