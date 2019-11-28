Еврокомиссия не будет обжаловать решение суда по газопроводу OPAL

БРЮССЕЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) не будет обжаловать решение Европейского суда юстиции по ограничению использования "Газпромом" мощности газопровода OPAL. Об этом корресподненту ТАСС сообщила в четверг представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Действительно, я могу подтвердить, что это правда", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли ЕК подтвердить соответствующую информацию, появившуюся в СМИ.

В начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. После этого решения "Газпром" сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

OPAL - трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.