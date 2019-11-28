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Медведев: инвестпрограмма РЖД направлена на развитие инфраструктуры

По словам премьера, планируемый объем инвестпрограммы на три года составляет 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что большая часть инвестиционной программы РЖД пойдет на развитие инфраструктуры и на реализацию крупных проектов.

На заседании правительства в четверг глава кабинета министров предложил рассмотреть финансовый план и инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года, проекты которых уже были рассмотрены предварительно. "Планируемый объем инвестпрограммы на три года составляет 2,5 трлн рублей, более 820 млрд рублей - в следующем году, - сказал Медведев. - Большая часть должна пойти на развитие инфраструктуры, на модернизацию железнодорожных путей, на обновление локомотивного парка и на реализацию крупных проектов - таких как БАМ, Транссиб, которые позволят снять инфраструктурные ограничения для развития экономики".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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