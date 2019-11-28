Правительство РФ поощрит 50 регионов, где самые эффективные местные власти

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в этом году 45 млрд рублей тем регионам, где самые эффективные губернаторы и органы исполнительной власти. Об этом на заседании кабинета министров в четверг объявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В повестке дня - выделение грантов тем регионам, которые сумели добиться наилучших значений показателей эффективности работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти по итогам прошлого года", - сказал председатель правительства. Он напомнил, что в 2018 году эти гранты получили 48 регионов на 20 млрд рублей. "В этом году поощрение получат 50 субъектов Федерации на общую сумму 45 млрд рублей. Рассчитываю на то, что они будут направлены на развитие региональной экономики, социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач", - отметил Медведев.

Кроме того, на нынешнем заседании планируется распределить межбюджетные трансферты. "Поможем 22 регионам сбалансировать свои бюджеты этого года. Об этом запрос со стороны регионов поступает регулярно, направим им почти 19 млрд рублей", - сообщил премьер-министр.

По его словам, также три региона Северного Кавказа получат деньги по госпрограмме развития Северокавказского федерального округа на социальные учреждения и инженерную инфраструктуру, будут распределены субсидии на следующий год на поддержку трех общероссийских общественных организаций инвалидов.