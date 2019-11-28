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Специалисты ТУСУР составили перечень актуальных угроз для интернета вещей

Среди них угрозы, связанные попытками перехватить или подменить информацию, а также угрозы для системы - внедрение вирусов и ложных конечных устройств, изменение режимов их работы, отключение и имитация реальной базовой станции

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Специалисты факультета безопасности Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) составили список актуальных угроз для протокола OpenUNB - единого протокола передачи данных для интернета вещей. Данный протокол ТУСУР разрабатывает совместно со Сколковским институтом науки и технологий ("Сколтех"), сообщает в четверг пресс-служба томского вуза.

"Мы рассматривали типовую структуру использования данного протокола, которая включает в себя сервер, базовую станцию и конечные устройства. Мы оценивали угрозы, возникающие непосредственно при хранении информации на каждом из устройств, а также во время передачи данных между ними. В ходе анализа было сформулировано более 200 угроз и оценена их актуальность применительно именно к разрабатываемому протоколу. При этом отдельно рассматривались те из них, которые направлены на информацию, - попытки перехватить или подменить ее, а также угрозы для системы - внедрение вирусов и ложных конечных устройств, изменение режимов их работы, отключение и имитация реальной базовой станции", - приводятся в сообщении слова одного из авторов разработки, замдиректора Института системной интеграции и безопасности ТУСУР Антона Конева.

По его словам, для текущей версии протокола были признаны актуальными 19 угроз. На основании этого эксперты подготовили рекомендации по внедрению в протокол механизмов защиты, в том числе с использованием отечественной криптографии. При проведении анализа протокола OpenUNB ученые из томского вуза использовали банк данных угроз Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и собственные оригинальные подходы построения моделей угроз и их выявления, добавил Конев. "Данный анализ позволит при создании протокола OpenUNB проработать качественные механизмы защиты на основе актуального и объективного перечня угроз, а значит - существенно уменьшить риски воздействия на него злоумышленников", - резюмировал ученый.

В 2019 году центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению "Технологии беспроводной связи и интернета вещей" при "Сколтехе" приступил к разработке протокола OpenUNB, подключив к работе сотрудников ТУСУР. Томский вуз в данном проекте работает над алгоритмами приема сигналов и занимается вопросами безопасности. Специальный стандарт передачи данных, который разрабатывают "Сколтех" и ТУСУР, позволит счетчикам и другим приборам учета общаться между собой "на одном языке".

Интернет вещей - концепция вычислительной сети физических предметов, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Концепция сформулирована в 1999 году. Ее наполнение многообразным технологическим содержанием и внедрение практических решений для ее реализации считается устойчивой тенденцией в информационных технологиях, прежде всего благодаря повсеместному распространению беспроводных сетей, появлению облачных вычислений и развитию технологий межмашинного взаимодействия.

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