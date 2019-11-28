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Совещание в Минэнерго. Нефтяники предложили отложить вопрос о продлении ОПЕК+ до марта

При этом позиция России традиционно остается "таинственной" перед переговорами
Здание министерства энергетики РФ Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Здание министерства энергетики РФ
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские нефтяники на совещании в Минэнерго в четверг предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после того, как соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи завершится. Об этом журналистам сказал первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов и подтвердили представители других компаний по итогам встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

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"Мы все предложили, что мы остаемся в сделке с теми же квотами, а в конце I квартала встречаемся и обсуждаем...Я не знаю, какое будет окончательное решение, но я думаю, что это будет мнение всех", - сказал Маганов.

Аналогичное мнение озвучил член совета директоров "Иркутской нефтяной компании" Сергей Донской. "Общее наше консолидированное мнение: никаких резких движений сейчас делать нельзя (на встрече ОПЕК+ 5-6 декабря - прим. ТАСС)", - сказал он.

При этом российские компании привержены исполнению сделки до конца марта, как и закреплено в договоренностях. "Мы будем оставаться в сделке до конца марта - это точно...у нас есть соглашение, поэтому мы будем его исполнять", - сказал президент "Русснефти" Евгений Толочек.

Помимо представителей "Лукойла", "Русснефти" и ИНК, на переговорах в Минэнерго присутствовал глава "Газпром нефти" Александр Дюков, который на вопросы журналистов по ОПЕК+ отшучивался, говоря, что приезжал на встречу обсудить ситуацию на внутреннем рынке топлива. Были также глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, а также представители "Роснефти" и "Татнефти".

Очередная встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 5-6 декабря. На ней, как ожидается, министры обсудят уровни добычи после марта 2020 года. По данным источников ТАСС в делегациях ОПЕК, обсуждается срок продления договоренностей о сокращении добычи на 3-6 месяцев после марта. Решение предполагается принять на декабрьской встрече.

Между тем позиция России, крупнейшего участника соглашения ОПЕК+ по уровню добычи, традиционно остается взвешенной и даже "таинственной" перед переговорами. "Пока это тайна", - сказал журналистам Новак в четверг. Ранее он говорил, что разговоры о продлении сокращения добычи нефти пока преждевременны.

Газовый конденсат

Перед венскими переговорами неожиданно выяснилось, что Россия намерена поднять вопрос о пересчете квот в ОПЕК+ без учета газового конденсата, добыча которого в России растет в последние месяцы. Первым об этом сообщили источники ТАСС. Позже Новак, комментируя эту информацию, подтвердил, что такой вопрос обсуждается, но на ближайшей встрече в Вене он вряд ли будет подниматься.

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"У нас пока нет такого решения. Мы обсуждаем сейчас, делаем расчеты, на базе которых сделаем тогда выводы", - сказал он, отвечая на вопрос, надо ли просить ОПЕК+ исключить конденсат из расчетов.

"Но в целом для нас это важный момент. Будем решать по результатам анализа и расчетов, возможно, будем учитывать", - заключил он.

Россия, согласно действующей с января 2019 года договоренности с ОПЕК, должна сократить добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к принятому за базовый к уровню октября 2018 года.

На сокращение добычи в размере квоты Россия выходила в течение нескольких месяцев и выполнила ее в мае, а в течение июня - июля сокращала больше оговоренного. Но в основном это было связано с загрязнением в апреле - мае нефтепровода "Дружба" хлорорганикой, что привело к приостановке транзита и снижению добычи компаниями. В августе добыча снова начала расти.

Новак подчеркивал, что вопрос роста добычи газового конденсата особенно актуален в зимние месяцы. По его словам, газовый конденсат не нужно учитывать в общей добыче, так как он "на рынок не уходит". Это "совсем другое направление, касающееся добычи газа и поставок газа", пояснял министр.

В ОПЕК пока никак не прокомментировали желание России убрать из расчетов газовый конденсат.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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