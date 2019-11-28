Совещание в Минэнерго. Нефтяники предложили отложить вопрос о продлении ОПЕК+ до марта

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские нефтяники на совещании в Минэнерго в четверг предложили сохранить действующие квоты по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ до марта и обсуждать продление уже после того, как соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи завершится. Об этом журналистам сказал первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов и подтвердили представители других компаний по итогам встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"Мы все предложили, что мы остаемся в сделке с теми же квотами, а в конце I квартала встречаемся и обсуждаем...Я не знаю, какое будет окончательное решение, но я думаю, что это будет мнение всех", - сказал Маганов.

Аналогичное мнение озвучил член совета директоров "Иркутской нефтяной компании" Сергей Донской. "Общее наше консолидированное мнение: никаких резких движений сейчас делать нельзя (на встрече ОПЕК+ 5-6 декабря - прим. ТАСС)", - сказал он.

При этом российские компании привержены исполнению сделки до конца марта, как и закреплено в договоренностях. "Мы будем оставаться в сделке до конца марта - это точно...у нас есть соглашение, поэтому мы будем его исполнять", - сказал президент "Русснефти" Евгений Толочек.

Помимо представителей "Лукойла", "Русснефти" и ИНК, на переговорах в Минэнерго присутствовал глава "Газпром нефти" Александр Дюков, который на вопросы журналистов по ОПЕК+ отшучивался, говоря, что приезжал на встречу обсудить ситуацию на внутреннем рынке топлива. Были также глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, а также представители "Роснефти" и "Татнефти".

Очередная встреча стран ОПЕК+ состоится в Вене 5-6 декабря. На ней, как ожидается, министры обсудят уровни добычи после марта 2020 года. По данным источников ТАСС в делегациях ОПЕК, обсуждается срок продления договоренностей о сокращении добычи на 3-6 месяцев после марта. Решение предполагается принять на декабрьской встрече.

Между тем позиция России, крупнейшего участника соглашения ОПЕК+ по уровню добычи, традиционно остается взвешенной и даже "таинственной" перед переговорами. "Пока это тайна", - сказал журналистам Новак в четверг. Ранее он говорил, что разговоры о продлении сокращения добычи нефти пока преждевременны.

Газовый конденсат

Перед венскими переговорами неожиданно выяснилось, что Россия намерена поднять вопрос о пересчете квот в ОПЕК+ без учета газового конденсата, добыча которого в России растет в последние месяцы. Первым об этом сообщили источники ТАСС. Позже Новак, комментируя эту информацию, подтвердил, что такой вопрос обсуждается, но на ближайшей встрече в Вене он вряд ли будет подниматься.