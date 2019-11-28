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Орешкин: законопроекты, что и как проверять в рамках "регуляторной гильотины", готовы

По мнению главы Минэкономразвития, пакетное рассмотрение инициатив даст синергетический эффект

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Законопроекты о реформе контрольно-надзорной деятельности определяют, какую деятельность бизнеса и как необходимо будет проверять в России, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, представляя пакет нормативно-правовых актов на заседании правительства.

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"Основная цель актов - снизить нагрузку на хозяйствующих субъектов и повысить эффективность надзора. Чтобы достичь этой цели, де-факто находится ответ на два основных вопроса: что проверять и как проверять", - сказал он.

"На первый вопрос мы отвечаем в законопроекте об обязательных требованиях, это системообразующий документ для внедрения механизма "регуляторной гильотины", - добавил Орешкин.

Что проверять

Первый законопроект закрепляет своего рода "чек-лист", которым должны руководствоваться органы власти при разработке нормативных актов, содержащих обязательные требования. В этой связи Орешкин подчеркнул, что требования должны быть законными и обоснованными, а также вводиться с единственной целью - для предотвращения вреда охраняемым законом ценностям.

Также не должно быть дублирования и пересечения требований. Кроме того, требования должны быть предсказуемыми, для чего устанавливаются сроки вступления в силу актов либо с 1 марта, либо с 1 сентября, но не ранее чем через три месяца после дня официального опубликования. В качестве фильтра для требований выступает процедура оценки регулирующего воздействия, а в отношении уже действующих требований - процедура оценки фактического воздействия.

Помимо принципов установления обязательных требований, законопроектом закрепляется непосредственно механизм "регуляторной гильотины". Он состоит в следующем: все акты правительства и федеральных органов исполнительной власти, содержащие обязательные требования, подлежат отмене до 1 января 2021 года. Все, что не будет отменено до этого срока, инспектор не будет иметь права проверять в ходе контрольных мероприятий и не будет использоваться для привлечения хозяйствующих субъектов к административной ответственности. Перечень актов, на которые это правило не распространяется, будет установлен правительством.

Как контролировать

Ответ на второй вопрос - как проверять требования - дается в законопроекте о государственном и муниципальном контроле. "Цель закона - превращение контроля из тормоза в драйвер экономического роста. Задача контролеров - обеспечить защиту жизни и здоровья граждан, сохранность ценностей, а также благополучие в сфере их ответственности", - подчеркнул Орешкин.

Он заявил, что приоритетной задачей контролера станет профилактика, а не поиск нарушений и сбор штрафов. Информирование и консультации будут доступны всем, а сложные специальные формы профилактики - организациям в зоне риска. "Процедуры контроля сведены в регламентированный процесс контрольно-надзорного производства, четкое следование которому и возможность обжалования защитит интересы контролируемых лиц", - считает министр. При этом предусматривается цифровая открытость сведений и право на досудебное обжалование.

Новые отношения контролеров и контролируемых

"Мы рассчитываем, что законопроект об обязательных требованиях и законопроект о государственном и муниципальном контроле позволят сформировать новые отношения контролеров и контролируемых, что, в конечном итоге, позволит хозяйствующим субъектам работать честно без избыточных затрат", - сказал Орешкин. По его мнению, пакетное рассмотрение инициатив даст синергетический эффект и усилит экономический рост, защитив интересы граждан и повысив эффективность госуправления.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что "регуляторная гильотина" не должна превратиться в оружие, которое отсечет документы, важные для граждан и создающие права, преимущества и льготы. Все это должно либо сохраниться, либо перекочевать в новейшее законодательство. "Но огромная часть или огромный массив нормативного материала, который носит абсолютно устаревший характер, действительно должна быть отменена", - уверен он.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОрешкин, Максим Станиславович
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