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"Сбербанк инвестиции" стал владельцем 8% Афипского НПЗ

Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юрлиц

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. ООО "Сбербанк инвестиции" стало владельцем 8% акций Афипского НПЗ, входящего в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, следует из данных СПАРК.

Дата внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - 27 ноября.

Ранее 100% акций Афипского НПЗ принадлежали ООО "Ойл Технолоджис". Компания принадлежит кипрской Cambelor Holdings Ltd, входящей в группу "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева.

"Сбербанк инвестиции" является "дочкой" Сбербанка. ТАСС ожидает комментария пресс-службы банка.

В начале октября источник в банковских кругах сообщал ТАСС, что группа "Сафмар" договорилась со Сбербанком о реструктуризации долга и кредите для Афипского НПЗ.

Афипский НПЗ мощностью 6 млн т в год стал вторым перерабатывающим активом в структуре "Сафмара" Михаила Гуцериева после Орского НПЗ мощностью 6,6 млн т. Оба НПЗ развивает "Фортеинвест", возглавляемый сыном Михаила Гуцериева Саидом. Добыча нефти компаниями, входящими в "Сафмар", составляет 17,6 млн т в год.

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