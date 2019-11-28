ЦБ: законопроект о госконтроле противоречит практике надзора за платежными системами

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Положения законопроекта о государственном и муниципальном контроле (надзоре) противоречат международной практике надзора за платежными системами, поскольку такая надзорная деятельность осуществляется исключительно центральными банками без вмешательства государственных органов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании правительства РФ.

"Предложенные механизмы противоречат международным стандартам надзора за платежными системами, где в соответствии с этими стандартами такой надзор и наблюдение осуществляются центральными банками без вмешательства других государственных органов. И, конечно, такие механизмы контроля и надзора за платежными системами, которые предложены в данном проекте закона, в мировой практике отсутствуют", - сказала она.

По словам Набиуллиной, в проекте закона перечислены некоторые изъятия в отношении сферы деятельности Центрального банка, но среди них нет изъятия в сфере надзора в национальной платежной системе и за деятельностью саморегулируемых организаций финансового рынка.

"Там действительно перечислены изъятия по сфере деятельности Центрального банка, но не все изъятия. Например, не предусматривается неприменение его норм к выполняемым Банком России надзорно-контрольной функциям в сфере надзора и наблюдения в национальной платежной системе и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Раньше тоже были изъятия наряду с валютным и бюджетным законодательством, сейчас эти изъятия сокращены. На наш взгляд, надо эти изъятия восстановить", - добавила глава ЦБ.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

Дорожная карта по реализации механизма "регуляторной гильотины" утверждена кабинетом министров в июне в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил в послании Федеральному собранию в феврале 2019 года.