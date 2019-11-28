Объем социальных выплат в Кабардино-Балкарии в 2020 году вырастет в 1,7 раза

НАЛЬЧИК, 28 ноября. /ТАСС/. Бюджет Кабардино-Балкарии (КБР), сформированный на 2020 год, предусматривает рост объема социальных выплат по сравнению с 2019 годом на 69%. Об этом в четверг заявила и. о. министра финансов региона Елена Лисун, представляя проект основного финансового документа на 2019 и плановые 2020-2021 годы в первом чтении в заксобрании региона.

"Расходы на социальные выплаты населению составят 7,1 млрд рублей, относительно 2019 года у нас существенный прирост - 169%. Это обусловлено поступлением из федерального бюджета субсидий на выплату региональных социальных доплат к пенсии в объеме 1,9 млрд рублей", - сказал Лисун. Также в рамках социальных выплат запланирована индексация на прогнозируемый уровень инфляции. Средства предусмотрены в полном объеме с учетом роста тарифов на коммунальные услуги и количества получателей.

Всего расходы на 2020 год запланированы в объеме 35,6 млрд рублей (относительно 2019 года 102,5%), подчеркнула и. о. министра, а доходы - в объеме 35,7 млрд рублей (на уровне 101% относительно 2019 года), в том числе собственные - 11,8 млрд рублей. "Прогноз по объему безвозмездных поступлений в республиканский бюджет на 2020 год составляет 23,9 млрд рублей, из них 12,7 млрд рублей - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, 11,2 млрд рублей - целевые федеральные средства", - сказала Лисун. При этом она отметила, что суммы безвозмездных поступлений будут корректироваться, в полном объеме они будут представлены ко второму чтению.

Расходная часть, по словам Лисун, сформирована с учетом максимального исполнения социальных обязательств. Большая часть направлена на выполнение государственных заданий по предоставлению населению республики услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта. По основным направлениям расходов: 5,9 млрд рублей будет направлено на оплату труда (относительно 2019 года 111,4%), на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований - 8,1 млрд рублей, из них субвенции на школьно-дошкольное образование 6,3 млрд рублей.

На капитальные вложения предусмотрено 1,4 млрд рублей, из них федеральные средства - 1,3 млрд рублей. "Средства будут направлены на строительство ясельных дошкольных учреждений, школ, на газоснабжение и водоснабжение. Расходы дорожного фонда планируются в объеме 2,4 млрд рублей, из них 470 млн рублей - это федеральные средства в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - сказала и. о. министра.

Бюджет на 2020 год сформирован с профицитом в 46,1 млн рублей, которые будут направлены на сокращение размера госдолга. На обслуживание государственного долга всего предусмотрено 116 млн рублей. Объем госдолга по итогам 2020 года оценивается на уровне 9,6 млрд рублей. Предполагается, что по итогам 2021 года объем госдолга составит 9 млрд рублей, а по итогам 2022 года - 8,1 млрд рублей.