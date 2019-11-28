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Правительство утвердило инвестпрограмму РЖД и финплан холдинга на три года

На заседании правительства в четверг премьер-министр Дмитрий Медведев предложил рассмотреть финансовый план и инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года, проекты которых уже были рассмотрены предварительно

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило инвестиционную программу "Российских железных дорог" (РЖД) и финансовый план холдинга на 2020-2022 годы, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Инвестпрограмму РЖД и финплан на три года сейчас утвердили на правительстве", - сказал он.

На заседании правительства в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть финансовый план и инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года, проекты которых уже были рассмотрены предварительно.

Планируемый объем инвестпрограммы на 2020-2022 годы, по словам Медведева, составляет 2,5 трлн рублей, более 820 млрд рублей предусмотрено на 2020 год. Большая часть средств должна пойти на развитие инфраструктуры, обновление локомотивного парка и на реализацию крупных проектов - таких как модернизация БАМа и Транссиба.

Инвестиционная программа компании на 2019 год составляет 690 млрд рублей.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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