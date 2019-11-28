ФАС обратилась в "Газпром" по поводу снижения объемов продажи газа на бирже

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ обратилась в "Газпром" для разъяснений вопроса снижения объемов продажи газа на бирже. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, выступая на форуме "Биржевой товарный рынок".

"Можете посмотреть, как динамика развивается, растут поставки за исключением природного газа. На то есть свои причины, но это вызывает у нас определенное беспокойство. Лимиты сегодня существенно увеличены, а фактические продажи не очень хорошо растут, и более того, даже падают. Это пока в общем негативно сказывается на биржевой торговле, и мы обращаемся в "Газпром", и уже обратились, чтобы эту ситуацию поправить", - сказал он.

За 10 месяцев текущего года объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) составил 10,56 млрд куб. м, что на 18,56% меньше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Ранее "Газпром" мог продавать на бирже только 17,5 млрд куб. м в год и столько же - независимые производители газа ("Новатэк", "Роснефть" и другие). Однако в августе 2019 года норматив продажи для "Газпрома" был повышен с 17,5 млрд куб. м до 25 млрд куб. м в год.