Эксперт: капремонт ветхих домов в СКФО зависит от информированности граждан об оплате

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. Эффективная реализация программы капитального ремонта ветхих домов с износом более 70% зависит в том числе от полной и своевременной информированности жителей многоквартирных домов о важности своевременной оплаты за капремонт. Эту точку зрения ТАСС высказал руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, эксперт регионального штаба ОНФ Александр Купцов.

Госдума 14 ноября приняла в первом чтении правительственный законопроект, призванный изменить порядок расселения аварийных домов, который также предусматривает механизм ремонта ветхого жилья. Законопроект предоставляет возможность создавать в составе региональной программы капитального ремонта отдельной подпрограммы для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%.

"Ремонт ветхого жилья необходимо производить за счет фонда капремонта, а основную нагрузку на себя возьмет Фонд содействия реформирования ЖКХ. <...> Но здесь очень важно полное и своевременное информирование граждан о важности своевременной оплаты за капремонт. Информирование, а также организация общественного контроля - главная задача муниципальной власти в реализации этой подпрограммы", - считает собеседник агентства.

Плохая информированность граждан, по мнению Купцова, является одной из основных причин низкой собираемости платежей в некоторых регионах, в том числе на Северном Кавказе. Так, по его словам, в Северной Осетии очень тяжело проходят капитальный ремонт многоквартирных домов ввиду низких сборов. "В первую очередь потому, что люди до сих пор плохо информированы, не понимают, зачем это", - сказал он. При этом Купцов подчеркнул, что единственный район в республике с высоким уровнем сборов (почти 90%) - Моздокский район, где местные власти смогли донести до граждан необходимость и важность платежей.

Собственники жилья должны понимать, что от их добросовестной оплаты зависит, станет ли дом аварийным, подчеркивает Купцов. "Ответственность собственников даст возможность попасть в эту подпрограмму, а не ждать, пока дом признают аварийным. Все дома, которые у нас на грани аварийности, мы можем уже сейчас начать ремонтировать и не доводить до аварийного состояния, а потом ждать новой программы переселения. Обязательным условием попадания в новую подпрограмму станет дисциплинированная плата за капремонт", - сказал он.

Руководитель регионального центра также подчеркнул, что, например, собственники частных домов несут полную ответственность за свое жилье, не ожидая помощи от государства. "Раньше вопросы жилья старшие поколения решали самостоятельно, весь жилищный фонд в поселках, малых городах и деревнях построен в основном за счет собственных средств, теперь почти половина жилищного фонда в стране - квартиры", - пояснил собеседник агентства.