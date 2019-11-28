Бюджет Коми на 2020 год оказался дефицитным

СЫКТЫВКАР, 28 ноября. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми в четверг большинством голосов принял бюджет на 2020 год сразу в первом и втором, окончательном чтениях. Он утвержден с дефицитом в 7,4 млрд рублей, или 8,6% от доходов региона.

"Бюджет на предстоящие три года в первую очередь направлен на повышение качества жизни населения, улучшение качества социальных услуг, и у нас существенно увеличиваются расходы. Бюджет будет дефицитным в пределах норм, установленных бюджетным законодательством", - сообщила депутатам зампредседателя правительства региона - министр финансов Галина Рубцова.

По ее данным, доходы бюджета на 2020 год утверждены в объеме 86 млрд рублей, расходы - 93,4 млрд рублей, дефицит - 7,4 млрд рублей. На 2021 год доходы спланированы в объеме 87,356 млрд рублей, расходы - 89,822 млрд рублей, дефицит - 2,466 млрд рублей. На 2022 год доходы - 87,817 млрд рублей, расходы - 90,851 млрд рублей, дефицит - 3,034 млрд рублей. Все предстоящие три года дефицит придется покрывать за счет коммерческих кредитов, пояснила министр.

По ее словам, собственные налоговые и неналоговые доходы региона возрастут в 2020 году незначительно в сравнении с 2019 годом - на 0,2% до 76,432 млрд рублей. Эти доходы на 89% по-прежнему сформированы за счет трех основных источников - налога на прибыль организаций, налогов на доход физических лиц (НДФЛ) и имущества организаций. При этом темпы роста налога на прибыль замедляются: на 43% его формируют нефтедобывающие компании, а в 2020 году прогнозируется снижение цен на нефть. Минфин Коми ожидает рост поступлений по НДФЛ на 3,3%, но продолжается сокращение числа занятых в экономике - на 1,5% в год.

Нацпроекты и госдолг

Расходная часть бюджета увеличена на 16,4 млрд рублей по сравнению с бюджетом 2019 года. "Наши приоритеты: реализация национальных проектов, приведение в порядок дорог, строительство и ремонт социальных учреждений. Объем ассигнований на национальные проекты составит в 2019 году 6,4 млрд рублей, в 2020 году он будет увеличен на 2,4 млрд до 8,8 млрд [рублей]. При этом все государственные программы республики также направлены на достижение национальных целей", - сказала Рубцова.

Финансирование адресной инвестиционной программы региона возрастет почти вдвое по сравнению с принятым на 2019 год бюджетом - с 3,72 млрд рублей в 2019 году до 6,6 млрд рублей в 2020 году. Самые крупные стройки запланированы в сферах здравоохранения и спорта, культуры и образования. Дорожный фонд увеличен на 2,7 млрд - до 6,2 млрд рублей.

"Так как бюджет остается дефицитным, мы будем брать коммерческие займы, и госдолг будет расти. В 2020 году он предусмотрен в объеме 43% [32,8 млрд рублей]. Взвешенная политика в части заимствований позволила нам войти в число субъектов, которые относятся к группе с высоким уровнем долговой устойчивости, поэтому мы не должны превысить госдолг в размере 50%. Главная задача в процессе исполнения бюджета - рационально и эффективно использовать выделенные значительные средства", - подытожила Рубцова.

Председатель Контрольно-счетной палаты Коми Лариса Братцевская озвучила два замечания: есть риск неосвоения средств по адресной инвестиционной программе, поскольку некоторые объекты включены в нее без проектной документации. "Несмотря на то, что уровень госдолга в пределах нормы, объем его высокий", - сказала Братцевская.

В итоге бюджет был принят сразу в двух чтениях большинством голосов: "за" проголосовали 24 депутата, четверо были против. В частности, представители фракций КПРФ и "Справедливой России" заявили, что бюджет не поддержат, поскольку "жизнь в республике существенно не улучшается".

Бюджет Коми на 2019 был принят в ноябре прошлого года с дефицитом в 1,449 млрд рублей, объемом доходов - 77,134 млрд рублей, расходов - 78,583 млрд рублей.