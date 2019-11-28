{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФАС ожидает роста цен на бензин в 2020 году в пределах инфляции

Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин отметил, что "есть низкие периоды, есть высокие"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ожидает роста цен на топливо в 2020 году в рамках инфляции. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Мы считаем, что, если говорить о розничных ценах, то статистика, которая имеется за большинство прошлых лет, говорит, что динамика цен близка к темпам инфляции. Есть низкие периоды, есть высокие", - сказал он, отвечая на вопрос об ожидаемых ценах в 2020 году.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что ведомство не ожидает до конца года резких колебаний цен на бензин и дизельное топливо - стоимость будет расти в пределах инфляции.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Банк России пока не планирует ужесточения регулирования микрофинансовых организаций
До второй половины 2020 года ЦБ будет смотреть, какая трансформация произошла на рынке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС