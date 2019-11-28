ФАС ожидает роста цен на бензин в 2020 году в пределах инфляции

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ожидает роста цен на топливо в 2020 году в рамках инфляции. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Мы считаем, что, если говорить о розничных ценах, то статистика, которая имеется за большинство прошлых лет, говорит, что динамика цен близка к темпам инфляции. Есть низкие периоды, есть высокие", - сказал он, отвечая на вопрос об ожидаемых ценах в 2020 году.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что ведомство не ожидает до конца года резких колебаний цен на бензин и дизельное топливо - стоимость будет расти в пределах инфляции.