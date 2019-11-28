Hainan Airlines 25 декабря откроет регулярные рейсы между Москвой и островом Хайнань

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Hainan Airlines организовала регулярные рейсы между Москвой и китайским островом Хайнань. Первый рейс состоится 25 декабря. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции генеральный директор Hainan Airlines Чжан Ти.

"Вылет первый 25 декабря из города Хайкоу... Вылет [из Москвы 26 декабря]… аэропорт Шереметьево, терминал E", - сказал он.

По словам Чжан Ти, терминал Е аэропорта Шереметьево является самым удобным для выполнения полетов.

Hainan Airlines будет осуществлять перевозки пассажиров на направлении в сотрудничестве с компанией "Тартус-Тур", который выкупает большую часть билетов для организации туров на остров.

По словам операционного директора "Тартус-Тур" Алеси Астапович, продажи билетов откроются в пятницу, 29 ноября.

В конце июня авиакомпания Hainan Airlines сообщила о планах запустить к 2022 году не менее 40 новых международных рейсов с Хайнаня и довести тем самым их общее число до 100 с целью превратить остров в международный авиаузел, который будет обслуживать более 2 млн туристов в год.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.