В Роскосмосе рассказали об отношении к негативу в СМИ

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Роскосмос придерживается позиции генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина в отношении негатива в СМИ и не обращает внимания на подобные публикации. Об этом сообщил в четверг руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем Мельников в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"Очень много идет негативной информации в отношении Роскосмоса, зачастую лживой, не верно подающейся под разными углами, соусами. У нас есть очень четкая позиция генерального директора - не обращать внимания на эту недобросовестную информацию", - отметил Мельников.

По словам Мельникова, главная задача таких публикаций - "подорвать доверие руководства к новой администрации [госкопрорации] к людям, которые пришли в Роскосмос создать новое, решить те задачи, которые копились годами".

В конце июля Рогозин во время выступления в ЦНИИмаш сообщил, что специалисты оценили расходы на негативные публикации 2018 года в адрес генерального директора Роскосмоса и отрасли в целом в $2 млн.

В декабре 2018 года официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что российские и зарубежные СМИ запустили информационную кампанию против госкорпорации.