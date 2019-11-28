В России вводят ГОСТ для раритетных автомобилей и мотоциклов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Росстандарт разработал и утвердил ГОСТ для раритетных и классических автомобилей и мотоциклов, который вступит в силу с 1 марта 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Национальный стандарт РФ ГОСТ "Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" утвержден. Дата введения в действие - 1 марта 2020 года", - сказали в пресс-службе.

ГОСТ устанавливает требования к безопасности ретро-автомобилей, необходимые для допуска их к движению, а также методы их проверки, следует из текста документа, с которым ознакомился ТАСС. В частности, устанавливаются требования к тормозным системам, к шинам и колесам, фарам, а также к пожарной безопасности автомобиля. Документ распространяется на мотоциклы, легковые автомобили и прицепы от 30 лет и старше, на грузовые машины, в том числе для перевозки пассажиров, старше 50 лет, с оригинальными двигателем, кузовом и, при наличии, рамой, сохраненное или отреставрированное до оригинального состояния.

В ГОСТе также вводится понятие классических автомобилей - это машины старше 30 лет, имеющие соответствующий паспорт о проведении историко-технической экспертизы и соответствие ГОСТу.

Оценка машин проводится по балльной системе, экспертизу смогут проводить специалисты, аккредитованные общероссийской спортивной федерацией по виду спорта "Автомобильный спорт". В случае, если автомобиль набирает меньше 100 штрафных балов, авто признается классическим.

В настоящее время на автомобили старше 30 лет требования техрегламента не распространяются. Как пояснил ТАСС партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто, до настоящего времени в РФ нет системы, позволяющей оценить историческую значимость автомашины старше 30 лет.

"Есть некие международные правила, которые позволяют считать одни автомобили ценными исторически, а другие - нет. Чтобы и у нас появилась такая система, ранее предлагалось ввести бальную схему. Сейчас ее вводят в виде ГОСТа, где автомобиль оценивается с точки зрения соответствия оригиналу", - сказал он.

Моржаретто отметил, что в перспективе машины, признанные классическими, смогут получить спецномера, однако для этого необходимо дальнейшее изменение законодательства. Кроме того, эксперт не исключил введения каких-либо льгот для владельцев ретро-автомобилей, например, по ОСАГО, и разработки отдельных требований в правилах дорожного движения.