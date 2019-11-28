Глава РВК назвал условия роста числа компаний -"единорогов" в России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор АО "Российская венчурная компания" (РВК) Александр Повалко назвал три условия, необходимых для увеличения количества отечественных компаний-"единорогов", которые показали взрывной рост и привлекли инвестиции не менее $1 млрд. Своим мнением он поделился с журналистами в четверг на конгрессе предприятий наноиндустрии "Encouragement to Growth: поддержка прорывных компаний - дело общее".

"Тут несколько вещей: первое - это ресурс, второе - рынок и возможность широкого сбыта и третье - чтобы [компанию] не перекупали раньше времени, чтобы [проект] мог дорасти до "единорога". Тотальный выкуп монополиями компаний на средней стадии - это, конечно, в значительной степени блокирует развитие бизнеса в России, в том числе выталкивая его вовне", - отметил Повалко.

По данным Аналитического центра при правительстве РФ, количество компаний-"единорогов" в мире за последние четыре года увеличилось с 80 до 418. В России подобных компаний пока единицы. Условия, необходимые для увеличения их числа, стали одной из тем пленарной сессии конгресса.

"Как мы видим на практике, большинство из этих компаний [в мире], практически 65%, приходится на сектор цифровых технологий, - уточнил в ходе обсуждения заместитель руководителя проектного офиса по реализации нацпрограммы "Цифровая экономика" Аналитического центра при правительстве РФ Сергей Лещенко. - Это происходит не просто через цифровизацию, а через создание цифровых платформ. То есть быстрее всего растут компании, которые переделали свою модель со стандартного взаимодействия с контрагентами на формирование цифровых платформ, через которые количество их взаимодействий с контрагентами фактически неограниченно. Это и стоит задачей в рамках, в том числе программы "Цифровая экономика", чтобы помочь [бизнесу] сформировать такие платформы, цифровые решения".

Конгресс проводится с 2012 года, является платформой для обсуждения проблем российского нанотехнологического бизнеса и научно-технологического сообщества. В этом году основными темами сессий станут разработка и задачи новых инструментов поддержки инноваций, а также цифровизация производственных процессов и перспективные разработки в области новых материалов. Организаторами события выступают Фонд инфраструктурных и образовательных проектов (ФИОП), Группа "Роснано" и Межотраслевое объединение наноиндустрии.