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Бюджет Ставрополья на 2020 год принят сразу в двух чтениях с ростом доходов на 7%

С учетом принятых поправок бюджета края составил по доходам 122,9 млрд рублей, по расходам - 123,8 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ставропольского края в четверг приняли бюджет региона на 2020 год сразу в первом и втором, окончательном чтениях с ростом доходов более чем на 7% по сравнению с 2019 годом. Бюджет края был увеличен на 3,6 млрд рублей во время рассмотрения документа.

Региональное правительство вносило на рассмотрение депутатов проект бюджета на 2020 год и плановый период с ростом доходов в 4%. Доходы казны прогнозировались на уровне 119,3 млрд рублей, расходы в размере 120,5 млрд рублей. Выделение поддержки из федерального бюджета позволило увеличить объем региональной казны.

"За время поступления бюджета в Думу Ставропольского края до минуты перед утверждением бюджет подрос уже на 3,6 млрд рублей. <…> Деньги должны работать в экономике, это самое главное", - сказал председатель краевого парламента Геннадий Ягубов.

Поддержка региону была увеличена после рассмотрения проекта федерального бюджета во втором чтении. Дополнительные деньги будут направлены на поддержку сельского хозяйства, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, строительство и реконструкцию здания круглогодичного образовательного центра "Машук" и другие направления. Представленный проект бюджета и поправки депутаты поддержали единогласно.

С учетом принятых поправок основные параметры бюджета Ставрополья на 2020 год составили по доходам 122,9 млрд рублей, по расходам 123,8 млрд рублей, с дефицитом чуть более 868 млн рублей. "Дефицит краевого бюджета не приводит к увеличению заимствований, государственный долг Ставропольского края, как и планировалось, будет снижаться. Источником [расходов] послужат прогнозируемые остатки доходов, которые будут на 1 января 2020 года", - пояснила журналистам зампред правительства - министр финансов края Лариса Калинченко.

Бюджет края на 2019 год был принят краевыми депутатами в ноябре 2018 года с общим объемом доходов 108,6 млрд рублей, расходов - 107,2 млрд. Несколько раз за 2019 год парламентарии вносили корректировки в бюджет в связи с ростом налоговых и неналоговых доходов, поступлением средств из федерального бюджета. После внесенных корректировок доходы бюджета Ставрополья в 2019 году достигли 114 млрд 562 млн рублей, расходы - 119 млрд 385 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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