ЦБ рассказал о возможном появлении криптоконкурента традиционной биржи

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Криптовалюты, привязанные к товарным активам (stablecoin - криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют, или физических товаров - прим. ТАСС), составят конкуренцию товарно-биржевому рынку. Однако расчленение товарного рынка на различные торговые площадки порождает вопросы к обеспечению ликвидности торгов. Такое мнение высказал первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках IV Ежегодного Международного форума СБбМТСБ.

"Мир меняется, новые финансы развиваются и у бирж появляются конкуренты. Был принят летом закон [о краудфандинге], который позволит выпускать утилитарные токены, в том числе на биржевые товары. Закон о цифровых активах, который, я надеюсь, будет когда-то принят Госдумой, позволит оборачивать эти утилитарные токены, что породит такое явление, как stablecoin, в том числе привязанные к товарным активам, и этот новый рынок составит реальную конкуренцию биржевому рынку", - сказал он.

Тем не менее расчленение товарного рынка на различные торговые площадки порождает вопросы к обеспечению ликвидности, добавил Швецов.

"Но есть сетевой эффект, мы не должны об этом забывать. Биржевая торговля и концентрация торговли в одном месте, на одной платформе в какой-то момент дает добавленную стоимость в виде ликвидности, и расчленение товарного рынка на различные биржи на различные торговые площадки, наверное, не очень эффективный способ движения вперед. Поэтому рассчитываем, что даже несмотря на появление токенов, которые могут опосредовать движение товаров между субъектами экономики, не помешают СБбМТСБ достигнуть результатов обеспечения ликвидности торгов", - пояснил он.

Швецов отметил, что запуск данного инструмента сильно поменяет отношение к биржевым торгам - и со стороны производителя, и со стороны потребителей биржевых торгов.

Он добавил, что надеется на появление организатора торговли, который будет входить в топ-5 или топ-10 бирж, обеспечивающих оборот товарной номенклатуры.