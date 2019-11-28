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Минсельхоз подсчитал потери аграриев от ЧС в 2019 году

Сумма ущерба оценивается в 12,72 млрд руб.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз оценивает объем ущерба российских аграриев от последствий чрезвычайных ситуаций в 2019 г. в 12,72 млрд руб. Об этом говорится в презентации главы департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова, которую он представил в ходе выступления в Совете Федерации.

"Сумма ущерба, по которому проведена оценка, приближается к 13 млрд руб. Это достаточно серьезные потери для сельхозпроизводителей", - прокомментировал Некрасов.

Как отмечается в презентации, режим чрезвычайных ситуаций был введен на территории 25 регионов России. Площадь гибели сельхозкультур составила 1,55 млн га. Некрасов отметил, что в ряде субъектах России этот ущерб был возмещен за счет резервного фонда правительства РФ. Речь идет о Хабаровском и Приморском краях, Забайкалье, а также об Иркутской и Амурской областях и о Еврейской автономной области, которые в общей сложности понесли потери на 4,9 млрд руб. По всем остальным субъектам Минсельхоз до конца 2019 года выплатит в общей сложности 2,5 млрд руб.

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