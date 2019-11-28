Суд в Германии отверг иски против газопровода - "продолжения" "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Высший административный суд германской федеральной земли Саксония отверг четыре иска против прокладки газопровода Eugal, по которому газ будет транспортироваться от "Северного потока - 2" в южном направлении. Соответствующее решение принято в среду, сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы суда.

Иски, касавшиеся нескольких отрезков газопровода в районе округа Майсен, подали два собственника земельных участков и оператор ветряной электростанции. Они считали, что прокладка труб нарушает их интересы. Суд со своей стороны постановил, что ведомство, утверждавшее проект, не допустило ошибок при планировании маршрута и не нарушило прав истцов.

"Иски против согласованного проекта <...> были признаны неправомерными, так как права истцов, по всей видимости, не были нарушены", - говорится в тексте решения.

Как сообщала в середине ноября компания-оператор, первая ветка Eugal будет принята в эксплуатацию 1 января 2020 года. Она соединит терминал в Лубмине на севере Германии с терминалом в населенном пункте Дойчнойдорф в федеральной земле Саксония.