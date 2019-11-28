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В Госдуму внесли законопроект о запрете торговли насваем, снюсом и их аналогами

Инициатива направлена на устранение правового пробела, так как в действующем законе прописано лишь ограничение на торговлю "табаком сосательным"
Здание Госдумы РФ Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Здание Госдумы РФ
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя в четверг внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается запретить торговлю в РФ не только насваем и снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В частности, речь идет о запрете оптовой и розничной торговли "насваем, табаком сосательным (снюсом), равно как и любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и/или его производные, а также любой аналогичной по своему воздействию на человеческий организм продукцией".

Инициатива направлена на устранение правового пробела, так как в действующем законе "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" прописано лишь ограничение на торговлю "табаком сосательным (снюсом)". Таким образом, производители, именуя снюс в процессе производства, например, никотиносодержащей смесью, чистым никотином и так далее, де-юре соблюдая закон, де-факто продолжают выпуск данного легкого наркотика.

"Данное вещество, в силу своей формальной легальности, стало популярно в подростковой и молодежной среде, что с учетом вышеуказанных механизмов действия на человека, особенно небольшого веса (подростки), приводит не только к стремительному привыканию, но и к летальному исходу", - говорится в пояснительной записке.

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