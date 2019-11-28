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В Роскосмосе объяснили, почему зарплата Рогозина выше, чем у главы NASA

При этом в российской госкорпорации сомневаются в правильности приведенных цифр относительно зарплаты Джима Брандестайна

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Заплата главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина выше, чем у главы NASA Джеймса Брайденстайна, потому что одним из направлений деятельности российский госкорпорации является стратегический ядерный потенциал страны, в отличие от американского космического агентства. Об этом сообщил в четверг руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем Мельников в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

"NASA, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой. Об этом многие забывают Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации - секретоносители, на них накладывается особое ограничение и по контактам, и по выездам за рубеж и прочее. От них зависит стратегический ядерный потенциал", - сказал Мельников, отвечая на вопрос о зарплатах Рогозина и Брайденстайна. По его словам, за рубежом зарплаты людей, которые занимаются боевой тематикой, в 10-20 раз больше. Он также отметил, что не уверен правильности приведенных цифр относительно зарплаты главы NASA.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заработал в 2018 году 29,5 млн рублей (госкорпорацию он возглавил 24 мая, до этого занимал пост вице-премьера РФ).

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссия
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