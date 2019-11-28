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Решение об отсрочке введения норм Marpol на внутренние воды России могут принять в декабре

Российская сторона предложила продлить сроки до 2024 года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Решение об отсрочке вступления в силу новых международных требований Marpol, ограничивающих использование топлива с содержанием серы выше 0,5%, для внутренних вод России может быть принято в декабре. Об этом сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Антон Рубцов в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок-2019".

"Минэнерго РФ инициировало изменения в технический регламент. Нас поддержали другие федеральные органы. Очень надеемся, что поддержат и коллеги из других стран ЕАЭС. В декабре будет принято решение о продлении сроков, чтобы уже в следующем году мы сохранили уровень по сере на текущем уровне (для внутренних вод - прим. ТАСС). Мы предложили [продлить сроки] до 2024 года", - сказал он.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия может отложить применение в своих территориальных водах новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) IMO-2020, касающихся состава судового топлива, до 2024 года. Это связано с необходимостью не допустить усиления финансового давления на российских судовладельцев. Возможная отсрочка также коснется партнеров России по Евразийскому экономическому сообществу (ЕАЭС), то есть Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Новые международные требования Marpol, которые вступают в силу в 2020 году, ограничат содержание серы в топливах для судов на уровне не выше 0,5% для всей акватории Мирового океана.

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Россия
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