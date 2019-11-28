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"Автодор" ввел ночные тарифы с пониженной стоимостью на нескольких участках М-11

Ночной тариф будет действовать с полуночи до 06:00

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор", управляющая платными дорогами в России, с 27 ноября ввела ночные тарифы на нескольких участках автотрассы М-11 "Нева" из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом говорится в сообщении компании.

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"С 27 ноября при проезде по маршрутам внутри 7-8 этапов М-11 от Мясного Бора до Санкт-Петербурга (маршруты 543 - 646 км, 543 - 668 км, 543 - 684 км, 646 - 668 км, 646 - 684 км, 668 - 684 км) действует дифференцированный по времени суток тариф, - говорится в сообщении. - Например, проезд от км 646 до км 684 для легкового автомобиля с транспондером днем стоит 96 рублей, ночью - 40 рублей. Соответственно, без транспондера - 120 и 50 рублей".

Ночной тариф будет действовать с полуночи до 06:00.

Ранее ночные тарифы действовали только на участке М-11 от Солнечногорска до Твери (58 - 97 км и 97 -149 км).

Новая платная трасса - это альтернатива уже существующей бесплатной трассе М-10 "Россия", общей протяженностью 669 км (проходит от Московской кольцевой автомобильной дороги в Москве до Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге). Строительство М-11 началось еще в 2012 году, трасса была разделена на участки, которые открывались с 2014 года (участок 15-58 км в обход города Химки) вплоть до сентября 2019 года. Полностью трасса открыта 27 ноября 2019 года. Проезд по трассе займет не более 5,5 часа.

 

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